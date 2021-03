Salut ! Je sors un peu d'une grotte, je joue pas mal à ce jeu depuis un petit mois, et je dois dire qu'il me passionne pas mal.Il est même très kiffant pour le fan de Final Fantasy, qui peut constituer sa dream team FF, en piochant dans un nombre fou d'FF principaux et spin-off !Limite je préfère ce jeu aux Dissidia sur console... Parce que oui, celui là est en revanche sur mobile...Vous y jouez ? Ou y avez joué ?Vous en pensez quoi ?Revenir à un TpT classique mélangé au système de Dissidia ça vous a plu ?La progression est, comme je le pense, pas mal lente et bloquée ou ça passe ?Globalement, je sais que les jeux mobiles c'est pas la joie, mais y'en a que vous recommandez ?Plutôt Dissidia Opera Omnia, Dissidia PSP ou Dissidia PS4 ?