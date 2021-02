Jeux Video

Par le même mec qui a leaké le N-Direct et les jeux Blizzard, avec une fiabilité 100% donc autant dire...

Il va finir suicidé d'une balle dans le dos celui-là.



Donc :



Diamond and Pearl Remakes:

-Artstyle is in a werid Chibi 3D

-Battles are the same as in Sword and Shield

-Brillant Diamond and Shining Pearl are the names

-Devloped by IICA not GF



Open World Pokemon Game

- Open World Pokemon Game released in 2022

-Set in feudal Sinnoh aka the past

-Devloped by Game Freak