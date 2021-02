Tests

24 Février 2017

Si je devais utiliser un seul adjectif pour décrire l'atmosphère et l'ambiance si singulière du, ça seraitUne froideur que j'ai ressenti tout le long du jeu d'abord à travers sonchargé d'histoire à la fois organique et géologique. Nous faisant passer par desplus ou moins fantômes.de civilisations autrefois prospères, aujourd'hui éteintes.forets et bien plus encore.Une froideur qui émane aussi desconstituant le plus gros de la population. Des nombreuxjonchant les sentiers, auxhostiles et dénués de volonté propre, totalement ravagés par l'influence d'unqui semble consumer un royaume en décrépitude.Et surtout, une froideur qui transparait par laglobale du jeu. Souvent terne, sombre, et à l'image des lieux visités qui ont chacun leur propre couleur. Le tout est appuyé par cettesoignée me faisant penser à unemacabre.Au fur et à mesure que l'on s’enfonce dans les profondeurs du royaume, on réalise à quel point cet univers qui paraissait sien surface, est en réalitéetà souhait. Certains lieux étaient tellement oppressants pour moi queMais tout n'est pas noir à Hallownest. On le voit "à travers le masque" deparfois attachants, et parfois détestables que l'on croisera. Personnages qui sont tousdans un dialecte leur étant propre, permettant de mieux cerner leur caractère. Pour certains d'entre-eux, leurdépendra grandement de nos actions, parfois sans qu'on s'y attende vraiment. On est donc loin des simples PNJ qui ne sont que de passage.Qu'il s'agisse deou simplescertains se révèleront être d'une grande aide et auront beaucoup de choses à nous apprendre sur ce monde à travers leursles raresqu'ils nous confieront, leurset aussi leursL'accès à ces derniers via, nous permet de sonder leurs pensées profondes afin de mieux les connaitre. Ce qui m'amène à dire quede ces personnages est de très bonne facture.Mention spéciale àla brave guerrière.l'explorateur qui apparait dansle cartographe souvent bien planqué. Et bien évidementqui manie l'aiguillon comme personne, et que j'ai hâte de revoir dans l'opusoù elle aura le premier rôle. Grâce à eux, on se sent un peu moins seul à Hallownest.Pour ma part, je suis assez familier avec le genrequi caractérise ce HK. Rendant de multiples hommages à des sagas phares du genre comme leset même lesCe dernier ayant certaines similitudes avec HK mais j'y reviendrais plus bas.Pourtant, mon exploration d'Hallownest s'est avérée plus compliquée que prévue. La faute à unedu jeu qui ne se complète non pas en temps réel selon nôtre avancée, mais via lesconstituant le point de "repos". C'est seulement là que vont se dessiner les zones découvertes pour peu qu'on ait déjà acheté la carte de la région auprès de Cornifer. Et tant qu'on ne l'aura pas récupéré, on sera forcésans savoir ni où aller, ni les dangers qui nous attendent sur le chemin.Mais même en l'ayant sous mes yeux, ça ne m'aura pas empêché dede nombreuses fois. Et de perdre de nombreuses heures de jeu àpartout pour trouver les objets manquants sans lesquels je ne pouvais pas progresser. Certaines zones ou passages demeurentPour faciliter le voyage, on aura à notre disposition très tôt dans l'aventure du. Celui que je considère comme étant notredu Royaume, et qui nous fera voyager de station en station pour peu qu'elles soient déjà découvertes.Pas de doute on est sur du bon Metroidvania à l'ancienne sur ces aspects. Avec untrès bien construit et des niveaux en parfaite cohésion s'enchainant naturellement.C'est le genre de jeu, et où tu dois te débrouiller par tes propres moyens pour avancer dans ces dédales que j'ai aimé (et détesté) parcourir avec les différentsetacquis au fil de ma progression. Une progression qui a été mise à mal un nombre incalculable de fois à cause de ces saletés deet autresÀ ce propos, il existe dans le jeu unenommée lequi est constitué quasi intégralement de pièges sur le chemin. Et pour l'avoir parcouru dans sa totalité, je peux dire qu'elle porte très bien son nom. À croire que les développeurs prennent plaisir à voir leurs joueurs souffrir...Lede HK est l'une de ses plus grandes forces.et trèsmême si assez peu de boutons sont mis à contribution et qu'il n'y a. La difficulté ne sera pas de le prendre en main, mais de le maitriser au mieux pour triompher des plus puissants boss et des obstacles les plus dangereux.Pour ça, il faudra s'approprier lesliées à l'aiguillon du chevalier qu'on incarne. Aiguillon que l'on pourra améliorer au prix de quelques(la monnaie du jeu), et certaines. Chaque coup asséné à un ennemi par cette arme provoquera un légeret remplira notredans laquelle on puisera pour réaliser deset seCette dernière action nous forcera à rester immobile le temps du rechargement, nous laissant à la merci des attaques adverses.Concernant l'aiguillon, je ne peux passer à côté la technique signature de ce HK qu'est leConsistant àsur un ennemi ou un obstacle en lui donnant des coups vers le bas depuis les airs. Je la trouve assez jouissive à utiliser et ça change grandement la donne en combat une fois bien maitrisée.Si on a une bonne gestion du timing, il y a aussi laqui s'enclenche dès que notre arme et celle de l'ennemi s’entrechoquent. Laissant un bref instant de répit pour contre-attaquer et donnant l'impression de jouer à un jeu d'escrimes.En plus de l'aiguillon, on peut gérer différentsqui nous octroieront diverses capacités qui pour certaines seront utiles enet pour d'autres enL'assignement s'effectue sur les mêmes bancs d'où on gère la carte, mais servant aussi pour récupérer de ses blessures etCar à chaque mort du chevalier, celui-ci réapparaitra sur le dernier banc sur lequel il se sera assis. Mais en contrepartie, il aurajusqu'alors. Pour les récupérer, il lui faudra retourner sur le lieu de défaite pour affronteret récupérer son dû. Et s'il meurt à nouveau en chemin avant d'y parvenir, alors. Un aspect qui n'est pas sans rappeler la série des Souls pour ne citer qu'elle.HK est un jeu. Je l'ai constaté dès le début de l'aventure face aux premiers boss qui ont déjà donné du fil à retordre avec le peu de santé et de techniques de combat dans mon répertoire. On pourrait penser qu'au fil de la progression et des techniques acquises, le jeu deviendrait plus simple. Bien au contraire ! CarEntre certains boss que l'on peut ré-affronter dans leur formeet qui demeurent beaucoup plus puissants et rapides. Leoù on y affronte des vagues d'ennemis par dizaines. Ou encore le contenu desavec d'abord un certainqui m'aura donné des sueurs froides dans sa forme cauchemardesque. Et ensuite laqui permet d'affronter à nouveau l'intégralité des boss du jeu à la chaine. D'ailleurs à l'heure où ce test est publié, j'essaie de venir à bout duqui est de loinConcernant lesj'en avais pas gardé un très bon souvenir à mes débuts. Beaucoup étaient assez ardus d'entrée de jeu, et j'ai dû prendre mon mal en patience pour en venir à bout. À constamment étudier leuret adapter mes techniques en fonction. Puis le temps passait, les combats s'enchainèrent, etJe pense que si j'ai changé d'avis en cours de route, c'est grâce aux DLC dont j'ai déjà parlé plus haut. Au point où aujourd'huique j'arrivais à peine à toucher et à esquiver des dizaines d'heures de jeu plus tôt. À l'issue d'un combat où j'ai tout donné,. Et c'est précisément pour ça que je suis allé aussi loin malgré la difficulté.Puis faut dire que lade ces batailles est souvent spectaculaire. Avec uneparfaitement adaptée en arrière-plan qui rend le tout encore plus grisant. D'ailleurs il est temps d'en parler.Avant de conclure je tenais à toucher quelques mots sur la composition dequi est tout simplement grandiose. Peut-êtreavec les Ori. Constitué en majeure partie deet decomme pour rappeler l'ambiance moyenâgeuse et héroïque du titre. Avec une teneur globalementsublimant la beauté et l'atmosphère des contrées visitées. Voici ma petite sélection des morceaux qui m'ont le plus marqués.