- Resident Evil 4 : (14 votes)- Dead Space : (20 votes)- Dead Space 2 : (2 votes)- Silent Hill : (16 votes)- Silent Hill Shatered Memories : (1 vote)- Silent Hill 2 : (17 votes)- Silent Hill 3 : (2 votes)- Silent Hill Downpour : (1 vote)- Clock Tower 3 : (1 vote)- Resident Evil 2002 (Rebirth) : (18 votes)- Parasite Eve : (1 vote)- Parasite Eve 2 : (2 votes)- Resident Evil 1996 : (10 votes)- Resident Evil 2 1998 (9 votes)- Resident Evil 3 1999 : (1 vote)- Resident Evil Code Véronica : (5 votes)- Resident Evil 0 : (2 votes)- Resident Evil 2 Remake (4 votes)- Resident Evil Revelation (2 votes)- Resident Evil 5 : (1 vote)- Resident Evil 7 : (11 votes)- Forbidden Siren : (4 votes)- The Last of Us : (10 votes)- The Last of Us Part 2 : (8 votes)- Until Dawn : (5 votes)- Doom 3 : (1 vote)- Obscure : (2 votes)- Outlast : (5 votes)- The Evil Within : (7 votes)- The Evil Within 2 : (1 vote)- Visage : (2 votes)- Alien Isolation : (9 votes)- Manhunt : (1 vote)- Rule of Rose : (2 votes)- Project Zero : (2 votes)- Project Zero 2 : (1 vote)- Dino Crisis : (1 vote)- Dino Crisis 2 : (1 vote)- Alone In The Dark : (2 votes)- Eternal Darkness Sanity 's Requiem : (5 votes)- Shadow Man : (2 votes)- Dark Wood : (1 vote)- Shadow of The Damned : (1 vote)- Condemned : (2 votes)- SOMA : (1 vote)- ZombieU : (2 votes)- Alan Wake : (1 vote)- Deep Fear : (2 votes)- Ennemy Zero : (1 vote)- Amnesia The Dark Descent : (1 vote)- Left4Dead : (1 vote)- Left4Dead 2 : (1 vote)- Slender The arrival : (1 vote)- Slender The Eight Pages : (1 vote)- Blue Stinger : (1 vote)