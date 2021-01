Après avoir fait mon aventure YS VIII sur Nintendo Switch (et donc impossible de récupérer ma sauvegarde), j'ai repris mon aventure sur YS IX ^^ !J'avoue que la démo m'avait pas plus emballé que ça, mais ma première heure de jeu était vraiment top.Bon, après, je ne recommande pas du tout une PS5 pour profiter du jeu (je suppose qu'il tourne très bien sur PS4 Pro, j'ai prêté la mienne et ne peut pas vérifier) mais l'histoire est plutôt prenante.On se revoit dans plus de 50 heures je suppose ^^' !Je ferais une petite preview