Euuuh y'a plus de FPS ?En vrai, j'en sais rien, j'ai terminé le jeu, et je suis passé à autre chose (et je ne pense pas y retourner à moins d'un gros beau DLC) ^^ !Pour ceux qui attendent le jeu, bah il n'est pas de retour dans le store PS4, donc je suppose que ce n'est toujours pas acceptable pour Sony.

Who likes this ?

posted the 01/29/2021 at 12:37 AM by suzukube