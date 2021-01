Han...Je regrette vraiment de ne pas m'être penché avant sur ce DLC qui est juste... Énorme, un peu à l'image de Miles Morales ! Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais juste à un ptit DLC tranquille, et la cinématique de début m'a scotché la mâchoire (même si je soupçonne la cinématique pas en temps réel).Il change totalement l'atmosphère du jeu, et est un excellent apéro sur Xbox Series (et One) ! Si vous êtes fan des Gears, c'est vraiment dur de passer à côté, en plus la coop à l'air d'être au poil dessus ^^ !Curieux de voir des DLC dans le Xbox Game Pass (à une époque, j'avais l'impression que le Game Pass servait justement à vendre des DLC), mais... Les joueurs sont gagnantsJ'ai l'impression d'avoir perpétuellement des cadeaux avec Microsoft, ça fait plaisir ^^ !