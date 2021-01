Avant d'acheter des cartes pour vos Xbox Series S et X, n'oubliez pas de profiter de l'offre des 3 mois de Xbox Game Pass pour 1 €, ça se passe ici :The Medium est compris dans le prix, et il arrive dans 7 jours ! N'oubliez pas ! Il ne marchera en revanche pas dans le XCloud (bah ouais, pas encore de Series X dans les nuages), donc la seule façon d'y jouer, c'est sur Series S, Series X ou sur PC en espérant qu'il soit pas trop gourmand ^^ !