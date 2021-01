Bon, j'avoue, j'ai trop envie de tester la versions Xbox Series S du jeu, qui tourne en (1080p ?) 60 fps + Ray Tracing, mais j'ai pas envie d'investir 69,99 € la dessus : aujourd'hui le Xbox Game Pass n'est pas là pour me sauver...Voici une vidéo qui n'est pas réalisée par Digital Foundry pour vous aider à évaluer le gouffre technique séparant les différentes versions du jeuNous attendons encore des images des versions PC (RTX 2060 et RTX 3090) pour évaluer si oui, ou non, l'optimisation de ce jeu sur les versions consoles est digne d'Eidos (ou non).