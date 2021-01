Résumé pour ceux qui ne veulent pas écouter de l'anglais :La RTX 3080 est bien devant en terme de Ray Tracing uwu (par contre je ne savais pas qu'on pouvait activer le Ray Tracing sur les cartes AMD, c'est intéressant).Il y aussi l'analyse du Portage de Doom Eternal sur Nintendo SwitchRésumé de la vidéo :Dock : 720p + DRS 30fps (Drop to 540p)Portable : 600p 30fps (Drop to 360p)

posted the 01/16/2021 at 06:56 PM by suzukube