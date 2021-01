Voilà, après plusieurs erreurs de ma part, voici le classement OFFICIEL cette fois ci avec vous le constateré plusieurs égalités mais je pouvais pas faire autrement...





1er - The Legend of Zelda : Ocarina of Time ( 48 )

2ème - Final Fantasy VII (37)

3ème - The Legend of Zelda : Breath of the Wild ( 24 )

4ème - Metal Gear Solid (23)

5ème - Super Mario 64 (21) égalité

5ème - The Last of Us (21)

6ème - The Legend of Zelda : A Link to the Past (20)

7ème - Metal Gear Solid 3 : Snake Eater ( 18 )

8ème - Chrono Trigger (13)

8ème - The Witcher III (13)

8ème - Silent Hill 2 (13)

9ème - Metroid Prime (12)

9ème - Bioshock (12)

10ème - Shadow of the Colossus (11)

10ème - Shenmue (11)

10ème - Final Fantasy IX (11)

10ème - Okami (11)







Beaucoup d'égalité donc mais bon difficile de faire un vrai top 10 sans... Il faudrait revoter pour certains jeux mais un peu la flemme franchement...