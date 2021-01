Ça vous avait manqué de compter des pixels et de voir laquelle des consoles aura 3 fps de moins ou 0,7 secondes de chargement plus rapide ? Digital Foundry est de retour !Pas de résumé de mon côté, je n'ai pas regardé cette vidéo, et en plus, j'me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai téléchargé la versions PS4 de mon Assassin's Creed Valhalla et que c'était pour ça que je n'avais pas l'option 60 fpsMoralité : j'sais pas faire la différence entre la versions PS4 et la versions PS5 du jeu sans avoir les 2 sous les yeux, alors faudra plus me demander de différencier les versions Xbox Series X et PS5 d'un même jeuTchouss et bon week end à tous !Bonus : Cyberpunk 2077 sur Google Stadia, un aperçu des futurs versions Xbox Series X et PS5 du jeu ?