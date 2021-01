Je n'ai pas beaucoup d'heures de jeu, je dirais 5 ou 6, mais j'accroche à mort à ce jeu et je dis bravo à Ubisoft, qui a su (copier) imaginer un gameplay vraiment bien foutu. Par rapport à assassin's creed :

- c'est plus immédiat, moins bavard

- le gameplay est plus intéressant (combats, énigmes)

- le loot est moins abondant et donc plus gratifiant

- l'univers du jeu est plus original

- c'est moins grand (je pense) donc on fait pas des km pour rien

- les compétences à développer sont vraiment intéressantes (preuve : on aimerait les avoir toutes)



J'ajoute que les graphismes sont vraiment beaux et colorés sur ma one X et que c'est très fluide. L'herbe vole au vent, les lumières sont magnifiques, les décors très fins en 4k.



Mon gamin de 13 ans l'a fini, adoré, mais y retourne pour le 100%. Il fait pourtant très peu de jeux solo.



Pour comparer à Zelda c'est moins abouti sans doute, surtout sur l'univers en général. Mais il y a aussi des avantages. Les compétences à débloquer par exemple, le fait que les armes ne cassent pas, etc.



En bref je vous conseille de foncer. D'autant que les bons jeux d'aventure se font vraiment rares.