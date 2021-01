Jeux Vidéos

Quand il s'agit de Zelda, les Miis ne sont pas exactement quelque chose dont nous parlons trop souvent. Les icônes humanoïdes personnalisables ont été créées pour la première fois aux côtés de la Wii en 2006 et se sont depuis imposées comme un incontournable de Nintendo, obtenant leurs propres jeux vidéo sous la forme de Tomadachi Life et Miitopia, et même apparaissant dans Super Smash Bros.. À l'exception du bref croisement dans Nintendo Land avec le mini-jeu Legend of Zelda: Battle Quest, les Miis n'ont vraiment jamais eu beaucoup d'implication avec Zelda.



Jusqu'à maintenant...



Il semble que les Miis soient en fait totalement dans l'ADN même de Legend of Zelda: Breath of the Wild. Alice, HEYimHeroic sur Twitter, est une experte des Miis, travaillant sur un projet connu sous le nom de Bibliothèque Mii qui espère découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les Miis. En approfondissant les nuances de la conception des PNJ de Breath of the Wild, Alice et d'autres chercheurs ont découvert que le jeu utilise un système appelé UMiis afin de créer les PNJ de Breath of the Wild. Ces UMi utilisent des paramètres très similaires à ceux qui créent des Miis, ce qui signifie que les Miis peuvent être convertis en PNJ Breath of the Wild avec quelques efforts et quelques nuances et exceptions.

Il y a de cela quelques jours je suis tombé sur un article qui explique que basiquement les PNJ desont juste desun peu plus développé.Voici ce que dit l'article en question traduit en FrançaisVoici en image l'application d'un portage de Miis codés pour Botw via des mods.A la lumière de cette information ma question est la suivante est-ce que nos Villageois dansne sont-ils pas également des Miis un peu complexe utilisant le même concept d'Umiis ? Il serait intéressant de savoir combien de jeu Nintendo depuis 2006 dispose de ce système Umiis et savoir si on peut transférer ce code d'un jeu à l'autre.Perso je trouve que c'est une découverte rigolote qui vaut à être partagée