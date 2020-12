Salut !2020 est donc quasiment fini, et je me demandais... Vous avez fait quoi comme jeux cette année ? Vous retenez quoi ?Faites péter vos listes, vous pouvez TOUT mettre, les déceptions, les coups de coeur, les arnaques, les petites découvertes. Et si c'est pas sorti en 2020, pas grave, le but n'est pas de parler QUE de jeux de 2020, mais de ce que vous avez fait cette année.Perso, j'en ai fais une vidéo pour en parler :Pas beaucoup de déceptions, beaucoup de coups de coeur en revanche. J'ai passé une plutôt bonne année niveau JV, même si j'aurais voulu en faire plus, mais merci le confinement quand mêmeLe confinement pour vous d'ailleurs, ça vous a permis d'avancer dans vos jeux, ou, comme moi, vous avez passé énormément de temps sur Warzone ?