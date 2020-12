Vainqueur par défaut ? FF7R doit effectivement son titre de jeu de l'année sur GF à sa popularité : 7 avis, 6 "Oui !" tout de même pour 1 seul "oui mais", mais des avis pourtant un peu plus mitigés à la lecture des différents avis, justement.Pour Twinsen, "Qu'importent une aventure tronquée, les quelques longueurs", c'est un chef d’œuvre qui "remet Square au sommet du jeu vidéo, tout simplement.". Shakunetsu abonde en ce sens en parlant de "coup de maître", tout comme Kirstendall et Mérode.D'autres sont toutefois moins enthousiastes : "pas le chef d’œuvre attendu" pour Destructor, "au bord du oui mais" pour Chag, FF7R récolte même un avis très mitigé d'Iglou, pour qui "le "plus" n'est pas forcément l'ami du "bon" quand on n'a pas la matière."FF7R marquera-t-il la décennie 2020 ? Tout dépendra sans doute de la suite de ce projet, dont on attend des nouvelles !Parmi les autres jeux de l'année, impossible de ne pas évoquer. Loin des suffrages de la presse spécialisée unanime, le jeu ne met ici pas tout le monde d'accord. L'enthousiasme de Mérode et Destructor est contre-balancé par les avis très mitigés de Twinsen et Chag.Finalement,a recueilli davantage de suffrages que TLOU2 avec 5 avis, mais là aussi, les avis sont partagés : 3 "oui" pour 2 "oui mais".Il faut ainsi chercher dans les productions moins ambitieuses (tout du moins en termes de budget), pour mettre tout le monde d'accord :etrecueillent ainsi 3 avis positifs et un statut de Mega Hit à la clé !2019 est cependant encore trop proche pour parler de retrogaming ! Ainsi, plusieurs jeux 2019 ont conforté leur popularité :, Aet le jeu indéont reçu 3 avis.Côté Père Fouettard, les 2 jeux les plus populaires du concours ont été(Master System) et: avec 4 avis tous négatifs cette année, ils mettent tout le monde d'accord !J'en termine avec le classement des jeux 2020 : (*)1 - Final Fantasy VII Remake : 14 points (6 oui, 1 oui mais, GOTY de Twinsen)2 - Resident Evil 3 : 8 points (3 oui, 2 oui mais)3 - Ori and the Will of the Wisps : 7 points (3 oui, GOTY Iglou)4 - Streets of Rage 4 : 6 points (3 oui)5 - The Last of Us - Part II : 6 points (2 oui, 2 oui mais)6 - Ghost of Tsushima : 4 points (2 oui)6 - The Last Campfire : 4 points (2 oui)8 - Xenoblade - Definitive Edition : 3 points (1 oui, GOTY Blondex)