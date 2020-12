Bon...Vous allez être déçu : je n'ai fait aucune liste. MAIS ! Aidez moiRien que sur Nintendo Switch, y'a 900 jeux ejn promo ( https://nintendo-otaku.com ), c'est hardcore pour faire un tri..Donc dites moi juste les promos que vous avez repéré sur :- PC- PS5- PS4- Xbox Series- Xbox One- Nintendo SwitchJe vais essayer de récapituler un peu, car les promos se terminent très prochainement... Ca serait bien de faire le plein pour le début de l'année.Nintendo Switch :Cuphead 14.99€What Remain of Edith Finch à 5,99€Ni no Kuni Remastered : La Vengeance de la sorcière céleste 14.99€GRID™ Autosport 19.99€Sayonara Wild Hearts 7€19Syberia 1 & 2 1€74Rayman Legends: Definitive Edition 9.99€Moto Racer 4 0,99€Ghostbusters: The Video Game Remastered 8€74Death Squared 0,99 €Wonder Boy Genre 6€FINAL FANTASY® CRYSTAL CHRONICLES™ Remastered Edition 21€Taiko no Tatsujin: Drum'n'Fun! à 15€88 Heroes - 98 Heroes Edition 5,99 €Devil May Cry 2 9,99 €Flashback pour 1€ et Toki 0,99€ (switch)Transistor et Bastion à genre 3€ chacun SwitchXbox One / Xbox Séries :We Happy Few Digital Deluxe à 14,24€ au lieu de 94,99€ avec Xbox Live GoldForza Horizon 4 Ultimate à 44,99€Control Ultimate Édition à 19,99€The Last Campfire à 11,99€BioShock Collection à 9,99€Cold War a 53€AC Valhalla 49€Immortals 42€Star Wars Squadron 42€PS4 / PS5 :Jeu Street Fighter V : Champion Edition sur PS4 jouable gratuitement jusqu'au 5 janvierCuphead sur PS4 à 13,99€Cold War a 53€AC Valhalla 49€Immortals 42€Star Wars Squadron 42€Jeu Under Night In-Birth Exe:Late[st] sur PS4 (Dématérialisé) 4,99€ -80%TowerFall Ascension sur PS4 (dématérialisé) 2,79€