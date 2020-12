Hello,



N°5 vient de faire tomber la Switch du haut d'un lit superposé... Heureusement, elle fonctionne toujours mais la coque arrière est fendue au niveau d'une vis.

Je mettrais bien une housse en silicone de qualité et compatible avec le dock si possible, auriez vous des conseils ?

Merci d'avance pour vos conseils !