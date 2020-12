Tout est dans le titre. Ca me le fait avec chaque jeux depuis quelques jours et du coup je ne peux plus jouer...

Avez-vous rencontré le même problème? Y a-t-il une manip à faire, genre réinitialiser la console? ? Est-ce que quelqu'un connaît un n° direct pour contacter Microsoft? Car depuis 2 jours, à chaque fois que je fais une demande d'appel (c'est indiqué qu'ils me rappellent sous x minutes) ils ne le font pas... Merci par avance pour votre aide.