Je n'ai pas encore pu faire des parties entres amis, mais j'ai pas mal aimé ma petite session de jeu, que j'ai enregistré (et miracle, Rivatuner fonctionne, vous avez le stats in game pour les FPS) ^^ !J'ai pas mal apprécié le jeu, y'a un bon feeling, ça me rappelle pas mal World War Z d'ailleurs.Sinon, j'ai également une clé pour l'alpha qui se termine le 21, si y'a qq'un d’intéressé, et bien qu'il se manifeste (j'voulais la donner en live mais en fait le temps de télécharger le jeu je serais déconnecté, ça sera plus frustrant qu'autre chose).