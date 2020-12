C'est simple, j'avais jamais vu des personnages me parler en français et être aussi crédible au niveau de la synchro labiale et du jeu des acteurs ! C'est un des RPG les plus immersifs auquel j'ai joué ces dernières années...Merci CD Projekt de donner un coup de pied dans la fourmilière, j'espère que EA s'en inspirera pour la suite de Mass Effect. Ca apporte tellement de "réalisme" aux personnages, je m'y attache énormément. Surtout Takamura & Panam !Ah oui, pour les autres, ne soyez pas déçu, voici une vidéo sur le moteur physique de Cyberpunk 2077, inférieur pour beaucoup à celui de GTA V. Désolé pour ceux qui aiment les Open World...En tous cas, niveau RPG, j'ai vraiment ma dose ! Et dire que je ne joue que sur un combo Xbox Series S et Xbox One X, qu'est-ce que ça serait sur PC ^^ !Sinon ma nouvelle Waifu = PANAM mais j'me suis pas foiré sur la romance au Motel là ? J'suis tout tristeAh, et au passage, petite vidéo intéressante :