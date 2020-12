Salut tout le monde!J'ai reçu il y a quelques jours ma PS5 commandée sur CDISCOUNT le 23-11.Elle était annoncée pour le 17 à 22-12, mais je l'ai reçue le 10-12 pour info.Merci à toi Leblogdeshacka pour ton tuyau.J'ai du marteler F5 et être patient pour en chopper une!J'ai filmé la réaction de mon fils, c'était magique, j'étais son héro!Sinon, mon avis rapide sur la console :Positif :- Jolie, pas aussi grosse qu'attendue- Silencieuse (j'ai un léger coil-whine en jeu, mais couvert par le son de la TV)- Manette cool, vibrations vraiment sympa (sans être révolutionnaires pour ma part)- RapideNégatif :- Interface dégueulasse ergonomiquement parlant- Le store est un scandale en terme de catégories etc...Mais tout ceci sera probablement réglé par des MAJ.J'ai uniquement COD BOCW comme jeu next-gen. Je me fais la main sur la PS PLUS COLLECTION.