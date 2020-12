Salut à toutes et à tous, Je voulais poser une question à tous les possesseurs de la PS5 ! J'ai remarqué que toutes les 45 Min environ le lecteur de la PS5 se met a démarrer si un disque est inséré alors que je ne joue pas et c'est d'ailleurs pareil quand je joue !!! Avez vous remarqué ce phénomène ? Si oui j'espère que Sony va y remédier dans une prochaine mise à jour du Firmware car sérieux mon lecteur UHD fait un bruit de malade !

posted the 12/11/2020 at 09:28 AM by marceaupilami