Jez(Windows Central)/Rand al Thor, a partir de 42"30:Jeu d'action à la 3ème personne dans un environnement Cyberpunk, le noyau est sur la furtivité.Rand a entendu dire qu'il est basé sur un contenu "saisonnier", il n'est pas sûr de ce qu'il signifie mais il sait que "Episodique" ne correspond pas à ce qu'il fait.Ce n'est pas un jeu cinématographique, ne vous attendez pas à un projet du type Uncharted/TLOUJez dit que le "AAAA" a créé de fausses attentes, le studio est censé être petit et agile (je ne sais pas ce que cela signifie), et non pas essayer de faire un "GOW Killer" ou autre.Il dit qu'ils vont faire des formules expérimentales, qu'ils vont être plus proches de Remedy que de Naughty Dog ou d'autres grands studios.Rand dit que les épisodes correspondent davantage à la comparaison du Black Mirror (de Xbox ERA), des "épisodes" indépendants liés dans le schéma général des choses.Attendez-vous à en entendre parler bientôt, peut-être au TGA