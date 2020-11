Cet après-midi sur Amazon.de, le moniteur 4K de 28 poucesétait en promo à 149 euros, au lieu de 299 euros. Il est actuellement à 249 euros, la promo étant malheureusement terminé.J'aurai dû faire cet article plus tôt pour partager cette offre très intéressante, sachant que je sais que certains sont à la recherche d'un moniteur 4K / 60 Hz à un bon prix.Je sais pertinemment que ce moniteur n'est pas le meilleur sur le marché (angle de vision médiocre, contraste faible) mais il a quelques qualités comme :- Résolution 2160p- Compatible à la technologie AMD FreeSync- Temps de réponse ultra-rapide de 1ms- Prix abordable (249 euros)- Bonne luminositéIl va remplacer mon vieux écran Full HD qui devenait vieillissant.Il est à 229 euros sur le site de Samsung :Pour ceux qui sont intéressés.Ce n'est en aucun cas quelque chose de sponsorisée mais je partage cette offre intéressante pour ceux qui sont à la recherche d'un moniteur 4K pas trop chère.

posted the 11/26/2020 at 07:12 PM by marcus62