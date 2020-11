Salut les chiens,Alors voilà je voudrais m'acheter un PC fixe qui pourrait faire tourner la next-gen à minima avec graphismes équivalent aux consoles.J'ai un écran fullhd mais bon après si il me lâche et que je ne trouve plus un autre bon fullhd faudrait si possible qu'il soit ok pour de la 4k mais à voir.Un pote m'a conseillé celui-là mais bon c'est pas un peu cher ? :/ Est-ce qu'il fera tourner la next-gen jusqu'au bout de la gen (si y'a une fin de gen parce que selon certains les générations en tant que catégories seront caduques à partir de la neuvième gen).J'ai essayé de voir les prix en pièces détachées sur différents sites mais bon ça coûte plus cher que celui-là tout fait.Aussi est-ce que je dois encore attendre un peu ? (genre si dans un mois pour des raisons x ou y ça vaudra nettement plus le coup, est-ce qu'il y a des réducs avec le black friday, etc).Bref j'y connais rien donc j'ai besoin de vos lumières svp.