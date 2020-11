Salut à tous,



Commencons par le debut, ca fait 7 mois que je me suis pris un pc "next gen". Avec steam et co, je suis fais beaucoup de grand jeux de ces dernières années à petit prix.

MAIS, gros MAIS, les prix de certain jeux sont encore trop élévés, meme ceux sorties il y des années, nier automato, bioshock collection et plein d'autres. Des jeux qu'on trouvent à petit prix sur consoles. Déjà que les versions pc physiques des jeux ont completement disparu.

On se retrouve donc avec des prix uniquement controllés par le demat, Steam donc...



Donc on revient au titre, les promos. Avant que je m'en rendre compte, j'ai pris 6 de jeux que je voulais prendre depuis belle lurette. Doom eternal, darksider 2 et 3, resident evil 3, Ori, le tout pour une centaine d'euros.



En meme temps que je suis content de pouvoir enfin avoir les jeux que je voulais au prix que je voulais, en meme temps, je suis effrayé par le controle total que le demat doit avoir sur les prix. Alors que sur consoles, c'est encore, pour l'instant très différent.