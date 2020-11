Salut les gens,



Je viens de faire la mise à jour de la PlayStation 5 et il y a des gros changements pour moi par exemple dans Spiderman en mode RayTracing je trouvais ça vraiment dégueulasse au niveau de la fluidité et en plus avec un effet de flou en mouvement vraiment moche du coup impossible de jouer comme ça en tout cas pour moi mais maintenant c’est fini depuis la mise à jour c’est devenu un vrai régal même en 30 FPS et les reflets waaahooo.

Je n’ai pas testé sur d’autres jeux pour le moment.

Et vous ça donne quoi avez-vous constaté des changements ?