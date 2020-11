Bonjour,

heureux possesseur d'une ps5 et d'un psvr de 1ère génération, je voulais commander mon adaptateur gratuit pour la camera ps4. Hélas le code commençant par P suivi de 13 chiffres marqués à l'arrière du processeur psvr est considéré come non valide sur le site https://camera-adaptor.support.playstation.com/en ...

Certains ont réussi à l'obtenir?

C'est un adapteur usb ou un autre format ?

Dernière question : La manette ps5 est-elle utilisable à la place de la manette ps4 dans les jeux comme astrobot vr ? (Je n'ai plus de ps4)