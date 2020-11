C'est pas mon WE après ne pas avoir reçu ma ps5, ma série x vient de rendre l'âme. J'avais eu quelque green screen, déco de manette après green screen, et la après un nième green screzn, elle ne démarre plus, le bip, puis elle s'éteint après quelques secondes..



Snif vous pensez que le mieux est de contacter la fnac ou Microsoft pour le sav ?