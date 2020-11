Le lancement de PS5 a été énorme au Royaume-Uni. En ce qui concerne les charts de lancement de la PS5, je pense que je vais devoir combiner la semaine dernière et cette semaine, car les jeux se sont très bien vendus avant même la mise en vente de la console



Il y a toujours une limite quelque part. Il n'y a qu'un nombre limité d'usines, de composants et de canaux de distribution. La PS5 sera probablement le plus grand lancement console de l'histoire. Ce n'est pas qu'ils l'aient sous-estimée, c'est juste le maximum qu'ils ont pu faire et distribuer



Ce qui, pour mémoire, est plus que ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Pas mal pendant une pandémie



J'ai entendu des chiffres sur certains marchés, et ils sont bien plus importants que ceux de PS4. Et Xbox a déjà déclaré que la série S/X est plus grande que la One. Si je peux confirmer et publier les chiffres, je le ferai.

C'est ce que dit ce gars, Christopher DringHead of Games B2B at ReedPop. GamesAid trustee. Words featured in The Observer, The Guardian, Doctor Who Magazine and on the BBCOn va quand même attendre les chiffres de Sony.