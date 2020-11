Charts Japon : coup d'envoi de la nouvelle génération, pendant que la Switch passe les 16 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 9 au 15 novembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Enfin du neuf et c'est évidemment peu de le dire puisque la semaine dernière a marqué sur l'archipel l'arrivée de la nouvelle génération, d'ailleurs avec une certaine discrétion quand on voit que le fait marquant software, c'est(sur PS4) tandis que dans le hardware, la Switch fête tranquillement le cap des 16 millions.C'est donc au milieu de tout cela que la PlayStation 5 va commencer à devoir faire son trou avec un lancement loin d'être fameux : à peine devant la PS3, loin derrière la PS4 et n'osons même pas parler de la PS2 qui à l'époque avait débuté à plus de 600.000. Une certaine tristesse s'impose également du coté des jeux car même en prenant en compte le cross-gen (qui peut éventuellement concerner le Call of),loupe le top 10 (il serait juste au-dessus des 18.000).Aucune conclusion hâtive ne doit en être tirée pour le moment vu que les stocks sont ce qu'ils sont (en rupture, et pour un bon moment), chose qui a également frappé la Xbox Series à sa mesure qui est également indisponible de part et d'autres, et doit se contenter d'un lancement inférieur à celui de la Xbox One.