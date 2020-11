Donc aucune pitié, la Playstation 5 commence direct avec 2 gros hits apparemment, ça annonce du lourd pour la suite et dans la continuité de la Playstation 4 a proposé des "blockbusters" en terme d'exclusivité, c'est bien cool et je pense d'ailleurs que c'est clairement le futur de SONY.En attendant les grosses baffes de 2021 (comme R&C: Rift Apart et Horizon 2) ma PS5 arrive tranquillement, ayant déjà Spider-Man Miles Morales depuis la semaine dernière, j'ai commandé à l'instant Demon's Souls (j'avais adoré Bloodborne malgré que je n'ai pas atteint la fin) et le mode "performance" du titre à l'air assez dingue, donc en gros Spider-Man pour le fun et la claque du gameplay et Demon's Souls pour la difficulté. Hâte!