Charts UK : les jeux PS5 commencent à se positionner avant même la console Charts UK : les jeux PS5 commencent à se positionner avant même la console

Le marché UK pose son nouveau rapport, forcément attendu puisque marquant le coup d'envoi de la nouvelle génération avec quelques surprises, dont la présence de jeux PlayStation 5 alors que la console ne sortira que jeudi. En effet, le décalage entre les lancements US/JP et européen a posé quelques quiproquos dans les stocks, permettant aux revendeurs de pouvoir lâcher des jeux à l'avance, dont Demon's Souls et Spider-Man : Miles Morales (aussi sur PS4, n'oublions pas).



Dans les grandes lignes :



- 19 % des ventes softwares physiques la semaine dernière étaient des jeux PS5.

- La transition Next Gen est déjà effective chez Sony : 71 % des ventes de Miles Morales sont pour la PS5, et pire encore pour Sackboy (13e) : la PS4 se contente de 11 % des ventes.

- Godfall est 16e en passant.

- Déception pour Yakuza : Like a Dragon : même s'il est davantage populaire sur PS4 (65%) que les deux générations de Xbox réunies (35%), il n'arrive qu'à la 20e place.

- Autre déception pour Watch Dogs Legion qui est l'un des rares titres à ne pas avoir bénéficier de la Next Gen pour renforcer sa position : le titre continue de chuter dans les ventes.



Enfin, il faut forcément évoquer le cas Call of Duty Black Ops : Cold War qui, pour la première fois depuis un paquet d'années, ne parvient pas à prendre la première place du classement la semaine de son lancement, surpassé par Assassin's Creed Valhalla qui a doublé son quota par rapport à Odyssey, représentant en passant l'un des principaux piliers du lancement de la Xbox Series.



Pour autant, même que Call of Duty est en chute de 64 % par rapport à l'année dernière, Activision tient à rappeler son lancement record en dématérialisé, sans oublier qu'une partie des revenus se situe maintenant du coté du F2P Warzone.



1. Assassin's Creed Valhalla (NEW)

2. Call of Duty Black Ops : Cold War (NEW)

3. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (NEW)

4. FIFA 21 (-3)

5. Animal Crossing : New Horizons (-3)

6. Demon's Souls (NEW)

7. Super Mario 3D All-Stars (-1)

8. Mario Kart 8 Deluxe (-5)

9. Minecraft Switch (-4)

10. Watch Dogs Legion (-6)