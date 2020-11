Hello à tous !Bon, comme certains d'entre vous ce matin, j'ai reçu un colis. Mais, en le déballant, je me suis aperçu que ce n'était pas une PlayStation 5 à l'intérieur, mais un chat !!! Sûrement le livreur qui a dû remplacer ma PS5 par un chat ....Bon, je rigole, j'ai enfin reçu ma PlayStation 5 après une longue nuit d'insomnie (2h30 de sommeil haha).J'ai reçu la semaine dernière les jeux suivants :- Spider Man Miles Morales Ultimate Edition- Call Of Duty Black Ops Cold War- Assassin's Creed ValhallaPour ceux qui veulent m'ajouter, vous le pouvez. Mon iD PSN n'a pas changé :Bon, je me suis fait avoir lorsque j'ai inséré un disque, je pensais que le lecteur était HS. Mais, le sens pour ajouter un disque est inversé par rapport à la PS3 et la PS4 haha !Par contre, alors que tout le monde dit que la PlayStation 5 est très silencieuse, pour le moment je n'ai que installé mes jeux, mais pendant l'installation, j'ai trouvé que le lecteur faisait autant de bruit que sur PS4.Je vais tester d'ici quelques instants en jeu.Je vous ai ajouté une vidéo un peu plus basBon jeu à tous !!!