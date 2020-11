Salut à tous,



Je viens de tomber sur un article ou Jim Ryan répond à la question des jeux cross gen et il dit :



"La première chose à savoir, c'est que les jeux cross gen sont développés de manière à tirer profit des capacités de la PS5 NATIVEMENT !"



"Du coup, le fait de proposer une version PS5 à ceux qui possèdent la console, et une version PS4 à la communauté de celle-ci, je ne vois pas en quoi c'est problématique."



Bon alors Jimmy moi je n'ai rien contre le cross gen à condition qu'il ne s'éternise pas !

Mais la ou tu nous enfle Jimmy c'est quand tu dis que ces jeux sont développé de manière à tirer profit des capacités de la PS5 NATIVEMENT !"

La Jimmy tu nous prends pour des cons !



Si la PS5 aurai la même architecture que la PS4 avec uniquement plus de puissance (en gros la ps5 avec un HDD classique) la je t'aurai cru ! Mais Jimmy le SSD et l'architecture autour change tout ! Ton pote Tim Sweeney l'a dit et ton employé Mark Cerny l'a dit ! "changement de paradigme" Donc de ce principe la PS4 bride et pas qu'un peu la PS5 et ce n'est pas juste le fait d'avoir des textures moins détaillé sur ps4 ça va bien plus loin ...



Bon je ne vais pas rentrer dans les détails techniques car on est uniquement des Jean Michel Ingénieur hein !



Jimmy tu nous prends pour des cons !!!!

Jeux Actu - https://www.jeuxactu.com/ps5-la-ps4-ne-mettra-pas-des-batons-dans-les-roues-de-la-console-124793.htm