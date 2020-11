Jim Ryan, interviewé par TheTelegraph :hmInsomniac avait eu le mérite d'être ultra clair pour le statut de Ratchet & Clank mais là, l'absence de réponse, j'aime pas...J'espérais que GOW ait un game-design qui exploite à mort le SSD.D'ailleurs, de tous ceux à venir, c'était celui dont je pariais le plus sur l'exclu Next Gen (contrairement à un GT7)(Bon par contre, s'il est vraiment cross-gen, bonne chance à ceux qui ont l'un des premiers modèles de PS4 Pro

Who likes this ?

posted the 11/17/2020 at 01:47 PM by shanks