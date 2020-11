Les gars, y'a Captain Tsubasa à 35,99 €, je me demandais si ça valait le coup... Il a l'air d'avoir de meilleurs FPS sur PS5 ?Je switch en full demat', du coup je vise tous les bons plans en demat' now

Who likes this ?

posted the 11/17/2020 at 01:17 AM by suzukube