Suite dudonc sans patch. Cette fois on a le droit à un comparatif de jeux crossgen qui ont reçu un patch pour s'adapter aux spécificités des consoles de nouvelle génération :Interface au menu principal : 21:25Chargement de la sauvegarde : 23:42Interface au menu principal : 24:32Chargement de la sauvegarde : 26:27Interface au menu principal : 23:51Chargement de la sauvegarde : 19:20Interface au menu principal : 26:27Chargement de la sauvegarde : 14:09Interface au menu principal : 15:42Chargement de la sauvegarde : 11:34Interface au menu principal : 40:30 (la XSX a 3 écrans de chargement supplémentaire)Chargement de la sauvegarde : 12:16Démarrage à froid : 24:11Chargement d'un nouveau profil : 3:37Démarrage à partir du mode veille : 5:55Démarrage à froid : 19:13Chargement d'un nouveau profil : 8:48Démarrage à partir du mode veille : 2:46

posted the 11/12/2020 at 09:04 PM by bennj