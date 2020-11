A partir de 38m35 pour la partie audio





Bonjour à tous !Alors que la next-gen approche enfin à grand pas, il y a une spécificité dont les 2 constructeurs ont beaucoup parlé et qui aura son importance sur la prochaine génération, il s'agit du son 3D.Chacun travaillant sur leurs propres moteurs, Project acoustics pour le géant vert et Tempest 3D Audiotech pour le japonais (videos un peu plus bas).Même si Sony souhaite que tout le monde puisse avoir la même expérience, peu importe la sortie audio (speakers de la télé, barre de son, casque...), il sera tout même impératif de bien s'équiper pour profiter un max d'un son de qualité, quelque soit son support.La solution de Sony pour sa Ps5 est le casque sans fil Pulse 3D à 99€Cependant, est-ce la meilleure affaire ? Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un casque ayant un son 3D comme beaucoup d'autres sur le marché.C'est là que j'en appelle à vous, très cher communauté, pour savoir si de meilleures alternatives existent et a quel prix.Aussi, sûrement une question très conne mais, est-il possible d'avoir un son 3D via une paire d'écouteurs intra auriculaire ? Si oui, lesquelles ?A toute dans les commentaires !