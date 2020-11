Je suis en train de me faire No More Heroes, premier du nom sur Nintendo Switch ! Et... Il y a comme un goût de rétro en jouant à ce titre ^^ !La jouabilité a plutôt mal vieillit, surtout au niveau de la caméra... Mais ma grosse surprise, c'est que je découvre qu'en fait, je confonds No More Heroes I et II et que je n'avais tout simplement jamais joué à No More Heroes II (en fait, j'ai joué à No More Heroes Heroes Paradise sur PS3) !Et je dois avouer que c'est un grand plaisir de découvrir ce No More Heroes II, qui est autrement plus jouable et moderne que le premier épisode. C'est simple : je serais passé à côté de cette perle si elle n'était pas ressorti sur Switch (il faut dire que je suis submergé de jeu et que mes souvenirs de jeux Nintendo Wii sont assez loin) ^^ !Vendu 18 € sur l'eShop pour leur lancement (puis 20€), je ne saurais trop vous recommander le second épisode avant de vous lancer dans le troisième épisode prévu pour 2021.