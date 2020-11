Et je viens de me refaire une partie de Forza Motorsport 7, que je trouvais le jeu le plus impressionnant à la sortie de la console et pfiouuuu ! C'est toujours une de ces baffes en 2020 !Fun fact, je parle de gros PC avec une GTX 1060 et GTX 1070 ! La technologie, ça évolue tellement vite, on a tendance à l'oublier... Hâte de voir la PS5 et la Xbox Series S entre les mains de tous les joueurs, même s'il n'y a malheureusement eu aucun salon de jeu vidéo cette année. J'espère que ça reprendra, ça me manque un peu le contact physique avec l'industrie, tout en réunion Zoom, streaming et demat', c'est pas pareil