Apple vient de bannir la totalité des comptes Epic Games sur ses supports iOS & Mac Apple vient de bannir la totalité des comptes Epic Games sur ses supports iOS & Mac

Dans la guerre qui oppose Epic Games à Apple sur le sujet des royalties, il semble que la firme de la pomme ait bien l'intention de montrer qui est le patron sur ses supports, et le fait savoir comme il faut.



Car non content d'avoir supprimé Fortnite de l'AppStore (tout comme l'a fait Google de son coté sur mobile), Apple vient purement et simplement de bannir Epic Games : tous les comptes développeurs ont été révoqués, avec interdiction d'accès aux outils iOS & Mac.



L'information a été livrée par Epic lui-même, qui rappelle qu'une plainte a été déposée.