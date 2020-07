Switch : un nouveau Direct Mini à 16h00 Switch : un nouveau Direct Mini à 16h00

Tel un miracle du bon matin (faut aussi dire que la rumeur se faisait insistante), Nintendo tiendra enfin un nouveau Direct même si ce n'est pas forcément celui auquel on s'attendait puisqu'on parle d'un nouveau format « Mini » et même encore plus précisément d'un « Partner Showcase », signifiant que ce sera uniquement consacré aux développeurs partenaires (terme très vague on avoue) le temps d'une dizaine de minutes.



Rendez-vous donc à 16h00 pour suivre tout cela, et ceux qui attendent l'annonce des remasters Mario n'auront qu'à patienter encore un peu plus.