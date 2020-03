PlayStation 5 : de nouvelles infos demain PlayStation 5 : de nouvelles infos demain

Il était temps de voir Sony réagir un peu face à Microsoft qui s'amuse à tenir une partie de l'actualité Next Gen, et c'est justement juste après avoir eu de nouvelles informations sur la Xbox SX que l'on nous donne désormais rendez-vous ce mercredi 18 mars à 17h00 pour avoir du neuf concernant la PlayStation 5.



L'information a été officiellement lâchée par le PlayStation Blog et c'est Mark Cerny lui-même qui fera le point sur la situation, qu'on imagine être exclusivement d'ordre hardware.