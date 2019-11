The Game Awards : la liste des nominés The Game Awards : la liste des nominés

Comme promis, Geoff Keighley a dressé la liste des jeux nominés pour les Game Awards, dont les « réservations » se sont arrêtées le 9 novembre, pile pour y inclure Death Stranding, mais pas assez loin pour le malheureux mais pourtant très intéressant Star Wars Jedi : Fallen Order.



Voici la liste complète, en vous laissant faire vos propres paris (et avis).



GOTY 2019

- Control

- Death Stranding

- Super Smash Bros. Ultimate

- Resident Evil 2

- Sekiro : Shadows Die Twice

- The Outer Worlds



Meilleur jeu d'action

- Apex Legends

- Astral Chain

- Call of Duty : Modern Warfare

- Devil May Cry 5

- Gears 5

- Metro Exodus



Meilleur jeu d'action/aventure

- Borderlands 3

- Control

- Death Stranding

- Resident Evil 2

- Zelda : Link's Awakening

- Sekiro : Shadows Die Twice



Meilleur RPG

- Disco Elysium

- Final Fantasy XIV : Shadowbringers

- Monster Hunter World : Iceborne

- Kingdom Hearts III

- The Outer Worlds



Meilleur jeu de combat

- Dead or Alive 6

- Jump Force

- Super Smash Bros. Ultimate

- Mortal Kombat 11

- Samurai Shodown



Meilleur familial

- Super Mario Maker 2

- Super Smash Bros. Ultimate

- Ring Fit Adventure

- Yoshi's Crafted World

- Luigi's Mansion 3



Meilleur jeu stratégie/tactique

- Fire Emblem : Three Houses

- Anno 1800

- Total War : Three Kingdom

- Wargroove

- Tropico 6



Meilleur jeu mobile

- Call of Duty Mobile

- Sayonara Wild Hearts

- Sky

- What the Golf

- Grindstone



Meilleur jeu de sport/course

- Crash Team Racing : Nitro Fueled

- DiRT Rally

- eFootball PES 2020

- F1 2019

- FIFA 2020



Meilleur jeu multijoueur

- Apex Legends

- Borderlands 3

- Call of Duty : Modern Warfare

- Tetris 99

- The Division 2



Meilleur jeu VR/AR

- Asgard's Wrath

- Blood & Truth

- Beat Saber

- No Man's Sky

- Trover Saves the Universe



***



Meilleur narration

- A Plague Tale : Innocence

- Control

- Death Stranding

- Disco Elysium

- The Outer Worlds



Meilleur direction artistique

- Control

- Death Stranding

- Gris

- Sayonara Wild Hearts

- Sekiro : Shadows Die Twice

- Zelda : Link's Awakening



Meilleures musiques

- Cadence of Hyrule

- Death Stranding

- Devil May Cry 5

- Kingdom Hearts III

- Sayonara Wild Hearts



Meilleure ambiance sonore

- Call of Duty : Modern Warfare

- Control

- Death Stranding

- Gears 5

- Resident Evil 2

- Sekiro : Shadows Die Twice



Meilleure performance

- Ashly Burch pour Parvati Holcomb : « The Outer Worlds »

- Courtney Hope pour Jesse Faden : « Control »

- Laura Bailey pour Kait Diaz : « Gears 5 »

- Mads Mikkelsen pour Cliff : « Death Stranding »

- Matthew Porretta pour Dr. Casper Darling : « Control »

- Norman Reedus pour Sam Porter Bridges : « Death Stranding »



Meilleure impact

- Concrete Genie

- Gris

- Kind Worlds

- Life is Strange 2

- Sea of Solitude



Meilleure suivi

- Apex Legends

- Destiny 2

- Final Fantasy XIV

- Fortnite

- Rainbow Six Siege



***



Meilleur studio

- Control (Remedy)

- Death Stranding (Kojima Productions)

- Resident Evil 2 Remake (Capcom)

- Sekiro : Shadows Die Twice (FromSoftware)

- The Outer Wilds (Obsidian)



Meilleur nouveau studio indé

- ZA/UM pour « Disco Elysium »

- Nomada Studio pour « Gris »

- DeadToast Entertainment pour « My Friend Pedro »

- Mobius Digital pour « Outer Wilds »

- Mega Crit pour « Slay the Spire »

- House House pour « Untitled Goose Game »