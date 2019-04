[Rumeur] Bloomberg : la nouvelle Switch ''moins chère'' pourrait arriver fin juin [Rumeur] Bloomberg : la nouvelle Switch ''moins chère'' pourrait arriver fin juin

Les rumeurs s'enchaînent concernant l'arrivée d'un nouveau modèle de Switch et c'est cette fois deux sources proches de Nintendo qui ont indiqué à Bloomberg l'arrivée d'une « nouvelle version moins chère » d'ici la fin du mois de juin, sans spécifier s'il s'agira effectivement du modèle 100 % nomade déjà évoqué par le passé.



Parallèlement, les mêmes sources parlent d'une « mise à niveau » plus tard dans l'année, qui serait plus de l'ordre de l'optimisation que d'une véritable version « Pro », ce qui rejoindrait donc les propos du groupe Nikkei qui avait également indiqué ne pas avoir entendu parler de modèle plus puissant dans un avenir proche.



Dans tous les cas, nous aurons peut-être quelques indices dans la semaine, Nintendo devant communiquer ses résultats financiers ainsi que ses objectifs pour la nouvelle année fiscale.