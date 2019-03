The Legend of Zelda : Monolith Software recrute aussi pour le prochain épisode The Legend of Zelda : Monolith Software recrute aussi pour le prochain épisode

On le sait depuis quelques temps : Aonuma travaille actuellement sur le prochain épisode principal de la franchise The Legend of Zelda et tout comme Breath of the Wild, le studio Monolith annonce sa participation au développement.



Cela pourrait être considéré comme une mauvaise nouvelle quand on sait que Xenoblade Chronicles 2 a payé le prix d'un manque d'effectifs mais la gestion devrait cette fois mieux se dérouler : le studio déclare être en vague de recrutement (programmeurs, concepteurs, etc.) spécialement pour ce prochain Zelda, pendant que le coeur de Monolith continuera de se consacrer à son prochain projet qui n'a pas encore été annoncé.