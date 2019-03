[Rumeur] WSJ : deux nouveaux modèles de Switch à venir cette année [Rumeur] WSJ : deux nouveaux modèles de Switch à venir cette année

Takashi Mochizuki du Wall Street Journal vient nous réveiller dès le début de la semaine avec une rumeur croustillante : selon les sources bien renseignées du quotidien, Nintendo compterait sortir non pas un mais deux nouveaux modèles de Switch, et ce dès cet été.



Le premier, pour le résumer simplement, serait une sorte de « Switch Pro » qui boosterait donc le matos sans non plus aller aussi loin que la concurrence. La deuxième version serait elle moins chère et apparemment totalement nomade, considérée comme une sorte de successeur de la 3DS.



Notez que dans les deux cas, les sources viennent aussi bien de fournisseurs que de développeurs ayant eu accès à des prototypes.