[Rumeur] Une Xbox One 100% démat en 2019 [Rumeur] Une Xbox One 100% démat en 2019

Longtemps en simple spéculation, l'arrivée d'une console sans lecteur Blu-Ray devient réalité, le site US Thurrott déclarant selon ses sources qu'une Xbox One « 100 % numérique » arriverait courant 2019 sur le marché, avec la volonté de l'afficher pour 100€ de moins que les habitudes, donc 199€ (voir moins).



Afin de ne pas frustrer les détaillants et ceux qui apprécient toujours le marché de l'occasion, il sera possible de ramener un jeu physique chez un revendeur participant pour l'échanger contre un code de téléchargement.



Notez que pour l'heure, seule la Xbox One standard semble concernée par celle nouvelle offre, et non la X.